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Головной боли не избежать — чем удивит прогноз магнитных бурь сегодня

24 октября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 24 октября - головная боль может стать проблемой в этот день
Головная боль у пожилой женщины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури 24 октября не ожидаются. Однако геомагнитное поле будет нестабильным, поэтому метеочувствительным людям следует позаботиться о своем здоровье во избежание головных болей. Ожидается, что солнечная активность будет умеренной.

Такой прогноз был обнародован в четверг, 24 октября, на сайте Meteoprog.

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Как отмечается, в течение последних суток солнечная активность находилась на достаточно низком уровне. На Солнце было зафиксировано три вспышки класса С. По мнению специалистов, такие вспышки не сильно влияют на Землю.

Согласно прогнозу, в этот день геомагнитное поле будет тихого или нестабильного уровня. Впрочем, высока вероятность вспышки класса М во время солнечной активности.

Солнечная активность на 24 октября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма - 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%
  • Количество солнечных пятен – 34.
Магнитные бури 21 сентября
Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Методы защиты от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Существуют способы, которые могут помочь уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

  • избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать распорядок дня;
  • больше гулять и получать положительные эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, в октябре этого года магнитные бури оказывают значительное влияние на здоровье украинцев. Второй месяц осени принес по меньшей мере восемь мощных геоштормов.

Как ранее сообщалось, очень удобно пользоваться подробным лунным календарем дел на октябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца осени.

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