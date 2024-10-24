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Головного болю не уникнути — чим здивує прогноз магнітних бур сьогодні

24 жовтня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 24 жовтня — головний біль може стати проблемою цього дня
Головний біль у жінки похилого віку. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі 24 жовтня не очікуються. Однак геомагнітне поле буде нестабільним, тому метеочутливим людям варто попіклуватися про своє здоров'я, щоб уникнути головного болю. Очікується, що сонячна активність буде помірною. 

Такий прогноз було оприлюднено у четвер, 24 жовтня, на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 жовтня

Як зазначається, протягом останньої доби сонячна активність знаходилась на достатньо низькому рівні. На Сонці було зафіксовано три спалахи класу С. На думку фахівців, такі спалахи не сильно впливають на Землю.

Відповідно до прогнозу, у цей день геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Втім є висока ймовірність спалаху класу М під час сонячної активності.

Сонячна активність на 24 жовтня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 34.
Магнитные бури 21 сентября
Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Методи захисту від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Існують способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
  • регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, у жовтні цього року магнітні бурі значно впливають на здоров'я українців. Другий місяць осені приніс щонайменше вісім потужних геоштормів. 

Як раніше повідомлялось, дуже зручно користуватись детальним місячним календарем справ на жовтень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні другого місяця осені.

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