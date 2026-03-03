Видео
Дата публикации 3 марта 2026 06:25
Погода сегодня, 3 марта, в Украине — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Девушка идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на вторник, 3 марта. Ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. В большинстве западных регионах, а ночью еще и на востоке обойдется без осадков. 

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 3 марта

Погода в Украине 3 марта 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в северных, восточных областях и в большинстве центральных регионов на дорогах местами образуется гололедица. На Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман.

Ветер с северо-запада достигнет 7–12 м/с. Ночью температура снизится до +3...-2 °С. Днем воздух прогреется до 0...+5 °С, а на западе и юге — до +6...+11 °С.

Температуры в Украине 3 марта 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь с мокрым снегом, но в столице осадков днем не предвидится. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. В Киеве ночью похолодает до 0...+2 °С, а днем потеплеет до +2...+4 °С. На Киевщине ночью температура снизится до +2...-3 °С, а днем повысится до 0...+5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3 марта в Украине появится немного осадков. Ночью и утром они возможны практически по всей территории страны, а днем — в основном в южных и восточных регионах.

Ночью ожидается -2...+3 °С, в течение дня — +2...+6 °С. Теплее всего будет днем на юге и западе — +5...+10 °С. Ветер с северо-запада будет умеренным, но временами порывистым.

В Киеве дождь возможен разве что утром. В целом же без существенных осадков, но с порывистым северо-западным ветром. Ночью похолодает до 0...+2 °С, а днем воздух прогреется до +2...+4 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
