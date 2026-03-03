Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр попереджає про повернення дощів і снігу в Україну сьогодні

Гідрометцентр попереджає про повернення дощів і снігу в Україну сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 06:25
Погода сьогодні, 3 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 березня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями, місцями невеликий дощ, який уночі супроводжуватиметься мокрим снігом. Без опадів обійдеться лише в більшості західних регіонах, а вночі ще й на сході.

Про це в понеділок, 2 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 3 березня 

Погода в Україні 3 березня 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в північних, східних областях і в більшості центральних регіонів на дорогах місцями утвориться ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди можливий туман.

Вітер із північного заходу сягне 7–12 м/с. Уночі температура знизиться до +3...-2 °С. Удень повітря прогріється до 0...+5 °С, а на заході та півдні — до +6...+11 °С.

Температури в Україні 3 березня 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом, але у столиці опадів удень не передбачається. Уночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця. У Києві вночі похолодає до 0...+2 °С, а вдень потеплішає до +2...+4 °С. На Київщині вночі температура знизиться до +2...-3 °С, а вдень підвищиться до 0...+5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 березня в Україні з'явиться трохи опадів. Уночі та вранці вони можливі практично по всій території країни, а вдень — здебільшого в південних і східних регіонах. 

Уночі очікується -2...+3 °С, упродовж дня — +2...+6 °С. Найтепліше буде вдень на півдні та заході — +5...+10 °С. Вітер із північного заходу буде помірним, але часом рвучким.

У Києві дощ можливий хіба що вранці. Загалом же без істотних опадів, але з поривчастим північно-західним вітром. Уночі похолодає до 0...+2 °С, а вдень повітря прогріється до +2...+4 °С.

Раніше стало відомо, що операція в Ірані могла розпочатися ще 21 лютого. Її відтермінували через несприятливі погодні умови.

Також ми повідомляли, що другий день весни був доволі теплим. А от уночі не обійшлося без морозів.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації