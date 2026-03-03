Погода сьогодні, 3 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 березня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями, місцями невеликий дощ, який уночі супроводжуватиметься мокрим снігом. Без опадів обійдеться лише в більшості західних регіонах, а вночі ще й на сході.

Про це в понеділок, 2 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 3 березня

Уночі та вранці в північних, східних областях і в більшості центральних регіонів на дорогах місцями утвориться ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди можливий туман.

Вітер із північного заходу сягне 7–12 м/с. Уночі температура знизиться до +3...-2 °С. Удень повітря прогріється до 0...+5 °С, а на заході та півдні — до +6...+11 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом, але у столиці опадів удень не передбачається. Уночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця. У Києві вночі похолодає до 0...+2 °С, а вдень потеплішає до +2...+4 °С. На Київщині вночі температура знизиться до +2...-3 °С, а вдень підвищиться до 0...+5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 березня в Україні з'явиться трохи опадів. Уночі та вранці вони можливі практично по всій території країни, а вдень — здебільшого в південних і східних регіонах.

Уночі очікується -2...+3 °С, упродовж дня — +2...+6 °С. Найтепліше буде вдень на півдні та заході — +5...+10 °С. Вітер із північного заходу буде помірним, але часом рвучким.

У Києві дощ можливий хіба що вранці. Загалом же без істотних опадів, але з поривчастим північно-західним вітром. Уночі похолодає до 0...+2 °С, а вдень повітря прогріється до +2...+4 °С.

Також ми повідомляли, що другий день весни був доволі теплим. А от уночі не обійшлося без морозів.