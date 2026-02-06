Видео
Видео

Главная Метео Гидрометцентр прогнозирует снег почти по всей Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 6 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 6 февраля, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются осадки и гололедица.

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 6 февраля

Погода в Украине 6 февраля 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Повсюду, кроме востока, а ночью юго-востока, пройдет небольшой снег. На западе, юго-западе ожидается снег с дождем. В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой областях, а днем местами еще и на Одесчине, Николаевщине и Кировоградщине образуется гололед (I, желтый, уровень опасности). На дорогах всей страны, кроме крайнего юга, возможна гололедица. Ветер с юго-востока и востока достигнет 7–12 м/с.

Метеорологические явления 6 февраля 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В течение суток температура составит -3...-8 °С. Ночью на востоке и северо-востоке — -10...-15 °С. В западных и большинстве южных областей — -4...+1 °С. Днем на Закарпатье и в Крыму — +6...+11 °С.

Температуры в Украине 6 февраля 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах местами возникнет гололедица. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура на Киевщине в течение суток — -3...-8 °С, а в столице — -6...-8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 6 февраля ожидаются снег, мокрый снег, а на западе и юге — снег с дождем. Без существенных осадков обойдется только на востоке. Юго-восточный ветер будет сильным и порывистым.

Ночью на севере и в центре температура снизится до -3...-8 °С, на востоке — до -8...-12 °С, на западе и юге — до около 0 °С. Днем воздух прогреется до -2...-7 °С, в западных и южных регионах — до -1...+3 °С, на Закарпатье и в Крыму — до +2...+8 °С.

В Киеве возможны снег и сильный юго-восточный ветер. Температура ночью и днем — -3...-6 °С.

Напомним, в Одессе на 6 февраля объявили штормовое предупреждение. Ожидаются гололед, гололедица и сильные порывы ветра.

Также мы сообщали, что в Харькове продолжается борьба с гололедицей. Коммунальщики посыпают дороги песчано-солевой смесью.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
