Погода сьогодні, 6 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 6 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади та ожеледиця.

Про це в четвер, 5 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 6 лютого

Усюди, крім сходу, а вночі південного сходу, пройде невеликий сніг. На заході, південному заході очікується сніг із дощем. У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, а вдень місцями ще й на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині утвориться ожеледь (I, жовтий, рівень небезпечності). На дорогах усієї країни, крім крайнього півдня, можлива ожеледиця. Вітер із південного сходу та сходу сягне 7–12 м/с.

Упродовж доби температура становитиме -3...-8 °С. Уночі на схожі та північному сході — -10...-15 °С. У західних і більшості південних областей — -4...+1 °С. Удень на Закарпатті та у Криму — +6...+11 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно, пройде невеликий сніг, на дорогах місцями виникне ожеледиця. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура на Київщині впродовж доби — -3...-8 °С, а у столиці — -6...-8 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 лютого очікуються сніг, мокрий сніг, а на заході та півдні — сніг із дощем. Без істотних опадів обійдеться лише на сході. Південно-східний вітер буде сильним і рвучким.

Уночі на півночі та в центрі температура знизиться до -3...-8 °С, на сході — до -8...-12 °С, на заході та півдні — до близько 0 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С, у західних і південних регіонах — до -1...+3 °С, на Закарпатті та у Криму — до +2...+8 °С.

У Києві можливі сніг і сильний південно-східний вітер. Температура вночі та вдень — -3...-6 °С.

Нагадаємо, в Одесі на 6 лютого оголосили штормове попередження. Очікуються ожеледь, ожеледиця та сильні пориви вітру.

Також ми повідомляли, що в Харкові триває боротьба з ожеледицею. Комунальники посипають дороги піщано-сольовою сумішшю.