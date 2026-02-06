Відео
Відео

Головна Метео Гідрометцентр прогнозує сніг майже по всій Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує сніг майже по всій Україні на сьогодні

Дата публікації: 6 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 6 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 6 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади та ожеледиця. 

Про це в четвер, 5 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 6 лютого 

Погода в Україні 6 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Усюди, крім сходу, а вночі південного сходу, пройде невеликий сніг. На заході, південному заході очікується сніг із дощем. У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, а вдень місцями ще й на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині утвориться ожеледь (I, жовтий, рівень небезпечності). На дорогах усієї країни, крім крайнього півдня, можлива ожеледиця. Вітер із південного сходу та сходу сягне 7–12 м/с. 

Метеорологічні явища 6 лютого 2026 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Упродовж доби температура становитиме -3...-8 °С. Уночі на схожі та північному сході — -10...-15 °С. У західних і більшості південних областей — -4...+1 °С. Удень на Закарпатті та у Криму — +6...+11 °С.

Температури в Україні 6 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде хмарно, пройде невеликий сніг, на дорогах місцями виникне ожеледиця. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура на Київщині впродовж доби — -3...-8 °С, а у столиці — -6...-8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 лютого очікуються сніг, мокрий сніг, а на заході та півдні — сніг із дощем. Без істотних опадів обійдеться лише на сході. Південно-східний вітер буде сильним і рвучким. 

Уночі на півночі та в центрі температура знизиться до -3...-8 °С, на сході — до -8...-12 °С, на заході та півдні — до близько 0 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С, у західних і південних регіонах — до -1...+3 °С, на Закарпатті та у Криму — до +2...+8 °С. 

У Києві можливі сніг і сильний південно-східний вітер. Температура вночі та вдень — -3...-6 °С.

Нагадаємо, в Одесі на 6 лютого оголосили штормове попередження. Очікуються ожеледь, ожеледиця та сильні пориви вітру.

Також ми повідомляли, що в Харкові триває боротьба з ожеледицею. Комунальники посипають дороги піщано-сольовою сумішшю.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
