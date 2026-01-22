Прогноз погоды в Харькове на 23 января — ожидать ли снег и морозы

Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 января, в Харькове и области ожидаются снег и морозы. Кое-где температура воздуха опустится до -14 °С.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Прогноз погоды на 23 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове и области на 23 января

В пятницу в Харькове и области будет облачная погода.

Завтра на Харьковщине местами ожидается небольшой снег. Ночью и утром слабый туман и гололед. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 °С, днем ожидается -6...-11 °С.



В Харькове завтра также прогнозируют незначительный снег. Ночью и утром слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12 °С, днем будет несколько теплее — -8...-10 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

