Головна Метео Гідрометцентр прогнозує сильні морози у Харкові завтра

Гідрометцентр прогнозує сильні морози у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:53
Прогноз погоди у Харкові на 23 січня — чи очікувати сніг та морози
Люди йдуть під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 січня, у Харкові та області очікуються сніг та морози. Подекуди температура повітря опуститься до -14 °С.

Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.

Читайте також:
Погода у Харкові на 23 січня
Прогноз погоди на 23 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Харкові та області на 23 січня

У п'ятницю у Харкові та області буде хмарна погода.

Завтра на Харківщині місцями очікується невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман та ожеледь. На дорогах ожеледиця.  

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 °С, вдень очікується -6...-11 °С.
 
У Харкові завтра також прогнозують незначний сніг. Вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10...-12 °С, вдень буде дещо тепліше — -8...-10 °С.

Погода у Харкові на 23 січня
Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Нагадаємо, що на сьогодні синоптики прогнозували незначне потепління.

Раніше синоптики спрогнозували, чи будуть цьогоріч в Україні морози більш ніж -23 градусів.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
