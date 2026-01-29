Видео
Видео

Главная Метео Гидрометцентр прогнозирует опасность во многих областях Украины на сегодня

Гидрометцентр прогнозирует опасность во многих областях Украины на сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 06:25
Погода сегодня, 29 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко
Люди идут по улице во время гололеда. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на четверг, 29 января, дали синоптики. Будет облачно и туманно. Пройдут мокрый снег и дождь, а на севере и западе возникнет гололедица (I, желтый, уровень опасности).

Об этом в среду, 28 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 29 января

Погода в Украине 29 января 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В течение суток ожидается температура около 0 °С. На юге будет теплее всего: ночью +1...+6 °С, а днем +5...+10 °С.

"На дорогах, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, все еще скользко. Давайте будем осторожны!" — призывают синоптики.

Метеорологические явления в Украине 29 января 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В Киеве и на Киевщине облачно, гололедица на дорогах (I, желтый, уровень опасности), ночью и утром туман, во время которого видимость составит 200–500 метров. Скорость северо-восточного ветра — 5–10 м/с. Суточная температура в столице — около 0 °С, а на Киевщине — -2...+3 °С.

Температуры в Украине 29 января 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 29 января по всей Украине пройдут мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток — около 0 °С, на юге — +4...+7 °С, в Крыму — +7...+14 °С.

Напомним, в Киеве в ближайшие дни похолодает. Ночью возможно снижение температуры до -26 °С.

Также мы сообщали, что начало февраля в Украине будет холодным. Синоптики прогнозируют морозы.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
