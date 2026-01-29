Погода сьогодні, 29 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час ожеледиці. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 29 січня, надали синоптики. Буде хмарно та туманно. Пройдуть мокрий сніг і дощ, а на півночі та заході виникне ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності).

Про це в середу, 28 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 29 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Упродовж доби очікується температура близько 0 °С. На півдні буде найтепліше: уночі +1...+6 °С, а вдень +5...+10 °С.

"На дорогах, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, усе ще слизько. Будьмо обережні!" — закликають синоптики.

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У Києві та на Київщині хмарно, ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності), уночі та вранці туман, під час якого видимість становитиме 200–500 метрів. Швидкість північно-східного вітру — 5–10 м/с. Добова температура у столиці — близько 0 °С, а на Київщині — -2...+3 °С.

Карта температур від Meteopost.com

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 29 січня по всій України пройдуть мокрий сніг і дощ. Температура повітря впродовж доби — близько 0 °С, на півдні — +4...+7 °С, у Криму — +7...+14 °С.

Нагадаємо, у Києві найближчими днями похолодає. Уночі можливе зниження температури до -26 °С.

Також ми повідомляли, що початок лютого в Україні буде холодним. Синоптики прогнозують морози.