Гидрометцентр прогнозирует на сегодня морозы по всей Украине

Гидрометцентр прогнозирует на сегодня морозы по всей Украине

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 06:25
Погода сегодня, 21 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Прогноз погоды в Украине на среду, 21 января, дали синоптики. Будет переменная облачность. Без осадков, но возможна гололедица.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 21 января

Погода в Украине 21 января 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в юго-западных областях местами образуется туман. Ветер с юго-запада и юга достигнет 3–8 м/с. В западных, северных и Винницкой областях ночью столбики термометров снизятся до -12...-17 °С, местами — до -20 °С, а днем воздух прогреется до -5...-10 °С. На остальной территории температура будет держаться в пределах -10...-15 °С и -2...-7 °С днем. Наиболее тепло будет на юге и Закарпатье: -3...+2 °С.

"Рассчитываем на холодную ночь и прохладный день, особенно в западных и северных областях, а теплее всего — днем на юге страны и Закарпатье — до оттепели", — прогнозируют синоптики.

Температуры в Украине 21 января 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью в Киевской области ожидается -12...-17 °С, местами — до -20 °С, а в Киеве — -13...-15 °С. Днем в столице воздух прогреется до -5...-7 °С, а в области — до -13...-15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 января в Украине будет без осадков и много солнца. Дневная температура немного повысится, но все равно еще будет холодно: ночью -10...-17 °С, а днем -4...-8 °С, на севере местами до -10 °С, на юге — около 0 °С.

Ветер будет дуть с юго-запада и с юга.

В Киеве ночью предполагается -12...-14 °С, а днем -6...-8 °С. Без осадков, но с гололедом на дорогах.

Напомним, в Харькове 21 января будет морозно. Ожидается до -15 °С.

Также мы сообщали, что 20 января в Украине обошлось без осадков. Правда, во всех областях были морозы, местами до -20 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
