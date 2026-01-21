Погода сьогодні, 21 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на середу, 21 січня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Без опадів, але можлива ожеледиця.

Про це у вівторок, 20 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 21 січня

Уночі та вранці в південно-західних областях місцями утвориться туман. Вітер із південного заходу та півдня сягне 3–8 м/с. У західних, північних і Вінницькій областях уночі стовпчики термометрів знизяться до -12...-17 °С, місцями — до -20 °С, а вдень повітря прогріється до -5...-10 °С. На решті території температура триматиметься в межах -10...-15 °С і -2...-7 °С удень. Найбільш тепло буде на півдні та Закарпатті: -3...+2 °С.

"Розраховуємо на холодну ніч і прохолодний день, особливо в західних і північних областях, а найтепліше — удень на півдні країни та Закарпатті — до відлиги", — прогнозують синоптики.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі на Київщині очікєуться -12...-17 °С, місцями — до -20 °С, а в Києві — -13...-15 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -5...-7 °С, а в області — до -13...-15 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 січня в Україні буде без опадів і багато сонця. Денна температура трохи підвищиться, але все одно ще буде холодно: уночі -10...-17 °С, а вдень -4...-8 °С, на півночі місцями до -10 °С, на півдні — близько 0 °С.

Вітер дутиме з південного заходу та з півдня.

У Києві вночі передбачається -12...-14 °С, а вдень -6...-8 °С. Без опадів, але з ожеледицею на дорогах.

Нагадаємо, у Харкові 21 січня буде морозно. Очікується до -15 °С.

Також ми повідомляли, що 20 січня в Україні обійшлося без опадів. Щоправда, у всіх областях були морози, подекуди до -20 °С.