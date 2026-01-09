Погода сегодня, 9 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Reuters

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 января, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются дожди и снег.

Об этом в четверг, 8 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 9 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег. Температура в течение суток снизится до -10...-15 °С. На юго-востоке ночью будет умеренный, местами значительный дождь с мокрым снегом, а днем небольшие осадки. В течение суток ожидается -2...+3 °С. На остальной территории предполагается умеренный, ночью значительный снег. Температура воздуха будет держаться в пределах -4...-9 °С. На дорогах всей страны, кроме юго-востока, образуется гололедица.

Преимущественно западный ветер достигнет 7–12 м/с, но везде в Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, возможны порывы метели 15–20 м/с.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью и утром пройдет значительный, а днем умеренный снег. На дорогах возникнет гололедица (I, желтый, уровень опасности). Ветер с запада достигнет 7–12 м/с, а его порывы — 15–20 м/с. Будет метель (I, желтый, уровень опасности). Ночная и дневная температура на Киевщине — -5...-7 °С, а в Киеве — -4...-9 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью и утром на севере значительный снег, а в Запорожской, Донецкой, Луганской областях значительный дождь с мокрым снегом. На всей территории Украины, кроме Закарпатья, востока и юго-востока порывы ветра достигнут 15–20 м/с, предполагаются метели, а в большинстве областей — гололедица на дорогах. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков и приземного атмосферного давления от IFS/ECMWF

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью 9 декабря циклон Ulli обусловит осадки, временами сильные: снег, мокрый снег и дождь. Днем циклон постепенно сместится на север. Осадки или ослабнут, или прекратятся. Снег выпадет только в северных регионах. Начнется ощутимое похолодание: на западе — -5...-10 °С, на севере — -4...-9 °С, на востоке — -3...+3 °С, в центре — -3...-8 °С, на юге — -2...+4 °С. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15–20 м/с.

В Киеве пройдет снег. Температура снизится до -5...-7 °С, будут гололедица и сильный западный ветер.

Напомним, 8 января синоптики предупреждали о приближении непогоды к Одессе. Прогнозировали снижение температуры, дождь с переходом в снег, гололедицу на дорогах.

Также мы сообщали, что 8 января Львов засыпало снегом. Коммунальщики всю ночь расчищали дороги.