Погода сьогодні, 9 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Reuters

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 9 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються дощі та сніг.

Про це в четвер, 8 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 9 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних областях уночі пройде помірний, а вдень невеликий сніг. Температура впродовж доби знизиться до -10...-15 °С. На південному сході вночі буде помірний, місцями значний дощ із мокрим снігом, а вдень невеликі опади. Упродовж доби очікується -2...+3 °С. На решті території передбачається помірний, уночі значний сніг. Температура повітря триматиметься в межах -4...-9 °С. На дорогах усієї країни, крім південного сходу, утвориться ожеледиця.

Переважно західний вітер сягне 7–12 м/с, але всюди в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, можливі пориви хуртовини 15–20 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі та вранці пройде значний, а вдень помірний сніг. На дорогах виникне ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Вітер із заходу сягне 7–12 м/с, а його пориви — 15–20 м/с. Буде хуртовина (I, жовтий, рівень небезпечності). Нічна та денна температура на Київщині — -5...-7 °С, а в Києві — -4...-9 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці на півночі значний сніг, а в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях значний дощ із мокрим снігом. На всій території України, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви вітру сягнуть 15–20 м/с, передбачаються хуртовини, а в більшості областей — ожеледиця на дорогах. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта опадів і приземного атмосферного тиску від IFS/ECMWF

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі 9 грудня циклон Ulli зумовить опади, часом сильні: сніг, мокрий сніг і дощ. Удень циклон поступово зміститься на північ. Опади або послабшають, або припиняться. Сніг випаде лише в північних регіонах. Почнеться відчутне похолодання: на заході — -5...-10 °С, на півночі — -4...-9 °С, на сході — -3...+3 °С, у центрі — -3...-8 °С, на півдні — -2...+4 °С. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами до 15–20 м/с.

У Києві пройде сніг. Температура знизиться до -5...-7 °С, будуть ожеледиця і сильний західний вітер.

Нагадаємо, 8 січня синоптики попереджали про наближення негоди до Одеси. Прогнозували зниження температури, дощ із переходом у сніг, ожеледицю на дорогах.

Також ми повідомляли, що 8 січня Львів засипало снігом. Комунальники всю ніч розчищали дороги.