Прогноз погоды на сегодня, 4 марта, в Украине - Укргидрометцентр

Прогноз погоды на среду, 4 марта, рассказали синоптики. По их словам, сегодня будет облачно с прояснениями. Анализ показывает, что день пройдет без осадков, однако на востоке, а днем и на северо-востоке страны ожидаются мокрый снег и дожди. Кроме того, ночью на севере и северо-востоке на дорогах будет гололедица.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 4 марта

Ветер будет дуть сегодня преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +1...-4 °С. Днем ожидается +4...+9 °С, в западных областях +10...+15 °С, на северо-востоке и востоке страны +1...+6 °С.

В Киевской области и Киеве 4 марта тоже будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах ночью по области местами будет гололедица.

Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью +1...-4 °С, днем будет +4...+9 °С.

В Киеве тем временем -1...-3 °С, днем +6...+8 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, теплее всего 4 марта будет в западных областях Украины, поскольку днем прогнозируется +10...+15 °С. На юге +6...+9 °С. Наиболее прохладно в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, днем около +6...+9 °С. В целом в большинстве областей +4...+9 °С.

Диденко добавила, что на севере востоке будет небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве других областей без осадков.

В Киеве тем временем температура воздуха будет до +6 °С.

Напомним, что во Львове сегодня будет теплая погода и температура воздуха поднимется до +15 °С днем.

Также мы рассказывали, в Харькове и области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.