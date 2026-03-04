Відео
Україна
Головна Метео Гідрометцентр попередив про сніги та дощі в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про сніги та дощі в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 06:25
Погода сьогодні, 4 березня, в Україні — Укргідрометцентр
Снігова погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 4 березня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Загалом без опадів, але на сході, п вдень і на північному схожу країни очікується мокрий сніг і дощ. Окрім того, вночі на півночі та північному сході на дорогах буде ожеледиця.

Про це у вівторок, 3 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 4 березня

В Україні 4 березня на сході будуть дощі та сніги
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Вітер дутиме сьогодні переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +1...-4 °С. Вдень очікується +4...+9 °С, у західних областях +10...+15 °С, на північному сході та сході країни +1...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні 4 березня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 4 березня теж буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах вночі по області місцями буда ожеледиця.

Вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі +1...-4 °С, вдень буде +4...+9 °С.

У Києві тим часом -1...-3 °С, вдень +6...+8 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найтепліше 4 березня буде в західних областях України, оскільки вдень прогнозується +10...+15 °С. На півдні +6...+9 °С. Найбільш прохолодно у Сумській, Харківській та Полтавській областях, вдень близько +6...+9 °С. Загалом у більшості областей +4...+9 °С.

Діденко додала, що на півночі сході буде невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості інших областей без опадів.

У Києві тим часом температура повітря буде до +6 °С.

Нагадаємо, що у Львові сьогодні буде тепла погода і температура повітря підніметься до +15 °С вдень.

Також ми розповідали, в Харкові та області очікується хмарна погода з невеликими опадами. Вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
