Погода сегодня, 18 апреля, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 18 апреля, сообщили синоптики. В этот день на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. На остальной территории — без осадков.

Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют теплую погоду, которой не повредит даже оживленный ветер южных направлений, и только на побережье морей максимальная температура будет несколько ниже за счет прохладной водной поверхности.

Ветер сегодня будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью была +7...+12 °С. Днем ожидается +19...+24 °С, а на побережье морей +15...+20 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура составила ночью +7...+12 °С, завтра будет +19...+24 °С.

В Киеве тем временем ночью фиксировалось +10...+12 °С, днем ожидается +21...+23 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу в Украине ожидается теплая погода. Днем будет +20...+23 °С, а в городах и поселках вблизи морей +16...+20 °С.

Также она проинформировала, что дожди сегодня пройдут только на Закарпатье и Прикарпатье. На большинстве части территории Украины будет сухо и солнечно. Однако ожидается порывистый южный ветер. Лишь в восточных областях ветер будет небольшим или умеренным.

В Киеве тем временем будет сухая теплая погода с температурой воздуха +20...+23 °С.

Напомним, что на Харьковщине сегодня ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. В регионе температура воздуха прогреется в среднем до +22 °C, дождей не предвидится.

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