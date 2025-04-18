Погода сьогодні, 18 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 18 квітня, повідомили синоптики. В цей день на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами. На решті території — без опадів.

Про це у четвер, 17 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують теплу погоду, якій не зашкодить навіть жвавий вітер південних напрямків, і лише на узбережжі морів максимальна температура буде дещо нижча за рахунок прохолодної водної поверхні.

Вітер сьогодні дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі була +7...+12 °С. Вдень очікується +19...+24 °С, а на узбережжі морів +15...+20 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура становила вночі +7...+12 °С, завтра буде +19...+24 °С.

У Києві тим часом вночі фіксувалося +10...+12 °С, вдень очікується +21...+23 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю в Україні очікується тепла погода. Вдень буде +20...+23 °С, а у містах та селищах поблизу морів +16...+20 °С.

Також вона поінформувала, що дощі сьогодні пройдуть лише на Закарпатті та Прикарпатті. На більшості частині території України буде сухо та сонячно. Однак очікується рвучкий південний вітер. Лише в східних областях вітер буде невеликим або помірним.

У Києві тим часом буде суха тепла погода з температурою повітря +20...+23 °С.

Нагадаємо, що на Харківщині сьогодні очікується тепла та переважно сонячна погода. В регіоні температура повітря прогріється в середньому до +22 °C, дощів не передбачається.

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