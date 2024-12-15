Прогноз погоды в Украине завтра, 16 декабря

Люди гуляют в парке. Иллюстративное фото: pixabay

В Украине в понедельник 16 декабря ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом в некоторых областях. Температура воздуха будет составлять -2...+9 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 16 декабря

Ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, а в западных, Житомирской и Винницкой областях днем пройдет умеренный мокрый снег и дождь. Местами возможны гололедица и налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

По словам синоптиков, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а днем по всей Украине порывы 15-20 м/с. В то же время в большинстве западных, северных и центральных областей скорость ветра достигнет 25-28 м/с.

Температура воздуха:

на востоке, северо-востоке ночью -5...0 °С;

днем от -2...+3 °С;

на остальной территории ночью -2...+3 °С;

днем +1...+6 °С;

в западных областях до +9 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 16 декабря

В Киевской области будет облачно, ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах завтра прогнозируют гололедицу, а ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Ночью порывы будут 15-20 м/с, а днем — 25-28 м/с.

Температура воздуха будет колебаться:

ночью -2...+3 °С;

днем +1...+6 °С.

В Киеве ночью около 0 °С, днем — +3...+5 °С.

Напомним, во Львове очень изменится погода завтра. Синоптики предупредили жителей области об угрозе.

А в Одессу в понедельник придет ураган. Также прогнозируется гололедица на дорогах области.