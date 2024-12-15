Прогноз погоди в Україні завтра, 16 грудня

Люди гуляють в парку. Ілюстративне фото: pixabay

В Україні у понеділок, 16 грудня, очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом в деяких областях. Температура повітря становитиме -2...+9 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 16 грудня

Вночі прогнозують невеликий мокрий сніг, а в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень пройде помірний мокрий сніг та дощ. Місцями можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця.

За словами синоптиків, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а вдень по всій Україні — пориви 15-20 м/с. Водночас у більшості західних, північних та центральних областей швидкість вітру сягне 25-28 м/с.

Температура повітря:

на сході, північному сході вночі -5...0 °С;

вдень від -2...+3 °С;

на решті території вночі -2...+3 °С;

вдень +1...+6 °С;

у західних областях до +9 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 16 грудня

У Київській області також буде хмарно, вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах завтра прогнозують ожеледицю, а вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Вночі пориви будуть 15-20 м/с, а вдень — 25-28 м/с

Температура повітря коливатиметься:

вночі -2...+3 °С;

вдень +1...+6 °С.

У Києві вночі близько 0 °С, вдень — +3...+5 °С.

Нагадаємо, у Львові дуже зміниться погода завтра. Синоптики попередили мешканців області про загрозу.

А до Одеси в понеділок прийде буревій. Також прогнозується ожеледиця на дорогах області.