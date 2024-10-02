Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 октября

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 3 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупредили о дождевом фронте, который накроет несколько областей.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 3 октября от Укргидрометцентра

На западе Украины ожидается дождь. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 °С, на побережье морей до +15 °С. Днем будет +19...+24 °С, а на западе +12...+17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 3 октября

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +7...+12 °C, днем +19...+24 °C;

в Киеве ночью около +10 °C, днем +21...+23 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

По словам синоптика Наталки Диденко, 3 октября дожди пройдут в западных областях Украины. Также есть малая вероятность осадков на Николаевщине и Херсонщине.

Температура воздуха в большинстве областей Украины значительно "подскочит". В течение дня в западных областях ожидается +13...+17 °C, а на других территориях +20...+26 °C.

В Киеве и области будет сухо и тепло. Столбики термометров будут показывать +22 °C. Однако ожидается небольшой, а местами порывистый ветер.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Харькове 3 октября будет сухая и солнечная. Жителей области предупредили о ночных заморозках.

А в Одессе будет немного прохладнее. Впрочем, осадков и сильного ветра синоптики не прогнозируют — только легкое волнение на море.