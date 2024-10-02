Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 жовтня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 3 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили про дощовий фронт, який накриє декілька областей.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 3 жовтня від Укргідрометцентру

На заході України очікуються дощі. На решті території опадів не передбачається.

Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7...+12 °С, на узбережжі морів до +15 °С. Вдень буде +19...+24 °С, а на заході +12...+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 3 жовтня

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +7...+12 °C, вдень +19...+24 °C;

у Києві вночі близько +10 °C, вдень +21...+23 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, 3 жовтня дощі пройдуть в західних областях України. Також є мала ймовірність опадів на Миколаївщині та Херсонщині.

Температура повітря у більшості областях України значно "підскочить". Протягом дня у західних областях очікується +13...+17 °C, а на інших територіях +20...+26 °C.

У Києві та області буде сухо та тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +22 °C. Однак очікується невеликий, а подекуди рвучкий вітер.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Харкові 3 жовтня буде сухою та сонячною. Жителів області попередили про нічні заморозки.

А в Одесі буде трохи прохолодніше. Втім, опадів і сильного вітру синоптики не прогнозують — тільки легке хвилювання на морі.