Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 жовтня

Дощовий фронт накриє декілька областей — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 3 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попередили про дощовий фронт, який накриє декілька областей.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 3 жовтня від Укргідрометцентру
На заході України очікуються дощі. На решті території опадів не передбачається.
Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +7...+12 °С, на узбережжі морів до +15 °С. Вдень буде +19...+24 °С, а на заході +12...+17 °С.
Погода в Києві 3 жовтня
У Києві та області опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +7...+12 °C, вдень +19...+24 °C;
- у Києві вночі близько +10 °C, вдень +21...+23 °C.
Прогноз від Наталки Діденко
За словами синоптика Наталки Діденко, 3 жовтня дощі пройдуть в західних областях України. Також є мала ймовірність опадів на Миколаївщині та Херсонщині.
Температура повітря у більшості областях України значно "підскочить". Протягом дня у західних областях очікується +13...+17 °C, а на інших територіях +20...+26 °C.
У Києві та області буде сухо та тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +22 °C. Однак очікується невеликий, а подекуди рвучкий вітер.
Нагадаємо, погода у Харкові 3 жовтня буде сухою та сонячною. Жителів області попередили про нічні заморозки.
А в Одесі буде трохи прохолодніше. Втім, опадів і сильного вітру синоптики не прогнозують — тільки легке хвилювання на морі.
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