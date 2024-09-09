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Дождей и гроз станет больше — синоптики сообщили, какие испытания будут ждать украинцев завтра

9 сентября 2024 20:25
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 10 сентября — ожидаются грозы и дожди.
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 10 сентября, ожидается теплая и комфортная погода. Температура воздуха будет достигать +29 °С. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 10 сентября

Завтра ожидается переменная облачность, а в восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.

Синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+15 °С, на побережье морей до +17 °С, а днем — +24...+29 °С, в Прикарпатье и Закарпатье +17...+22 ° С.

Погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 10 сентября

В Киевской области завтра будет переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +10...+15 °С, днем — +24...+29 °С. В Киеве ночью ожидается +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.

Погода от Натальи Диденко

Во вторник, 10 сентября, в западной части Украины ожидается понижение температуры до +17...+22 °C днем и дожди. В Тернопольской и Хмельнитчине будет на несколько градусов теплее — до +25 °C.

На остальной территории Украины продолжается бабье лето — будет солнечно и сухо, +24...+28 °C. небольшие дожди могут пройти в Приазовье и Днепропетровской области.

В Киеве во вторник днем будет солнечно до +26 °C. Однако ночные температуры уже осенние — до +12 °C.

погода от Диденко
Прогноз погоды от Диденко. Фото: скриншот

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