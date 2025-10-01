Видео
Україна
Видео

Дожди и заморозки — синоптики предупреждают ряд областей завтра

Дожди и заморозки — синоптики предупреждают ряд областей завтра

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 21:13
Погода в Украине 2 октября - прогноз синоптиков и Наталки Диденко
Осенний парк в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE.

Украину 2 октября ожидают резкие погодные контрасты: в западных областях возможны заморозки и дневная температура не выше +6+10 °С, тогда как на востоке столбики термометров поднимутся до +18 °С. В Карпатах прогнозируют мокрый снег, а в южных регионах сохранится относительно теплая осенняя погода.

Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 2 октября

Атмосферные фронты продолжат определять погоду в Украине, принося небольшие дожди ночью по всей стране, кроме юга, а днем — в северных и центральных регионах.

Дощі та заморозки — синоптики попереджають низку областей завтра - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами с порывами, температура ночью составит от +1...+6 °С, на западе заморозки до -3 °С, днем +5...+10 °С, на Закарпатье - до +13 °С, на юге и востоке - до +17 °С. На высокогорье Карпат прогнозируют мокрый снег при температуре от -2 до +3 °С.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз погоды. Фото: Сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Наталка Диденко

По словам синоптика, 2 октября в Украине будут ощущаться значительные температурные контрасты: на западе и севере днем только +6...+10 °С, тогда как на востоке до +18 °С. В центральных регионах ожидается от +7...+16 °С, на юге - +12...+16 °С, при этом существенных осадков не прогнозируют, дожди возможны лишь на севере. В Киеве синоптики предупреждают о холодной и дождливой погоде с температурой около +8 °С.

Дощі та заморозки — синоптики попереджають низку областей завтра - фото 3
Сообщение Наталки Диденко в Telegram. Фото: скриншот

Она добавила, что после 5 октября ожидается постепенное потепление, которое сначала почувствуют жители востока и юга, а затем и западные области. На юге и востоке страны температура местами будет достигать +18...+20 °С. 

Напомним, что в Одессе до сих пор ликвидируют последствия непогоды, которая затопила микрорайоны и почти полностью заблокировала движение транспорта.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Одессе от непогоды и отметил проверку обстоятельств трагедии.

погода октябрь Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
