Погода в Україні 2 жовтня — прогноз синоптиків та Наталки Діденко

Україну 2 жовтня очікують різкі погодні контрасти: у західних областях можливі заморозки та денна температура не вище +6+10 °С, тоді як на сході стовпчики термометрів піднімуться до +18 °С. У Карпатах прогнозують мокрий сніг, а в південних регіонах збережеться відносно тепла осіння погода.

Про це повідомили Український гідрометеорологічний центр та синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 2 жовтня

Атмосферні фронти продовжать визначати погоду в Україні, приносячи невеликі дощі вночі по всій країні, крім півдня, а вдень — у північних і центральних регіонах.

Вітер північно-східний 5–10 м/с, подекуди з поривами, температура вночі становитиме від +1...+6 °С, на заході заморозки до -3 °С, вдень +5...+10 °С, на Закарпатті — до +13, на півдні та сході — до +17 °С. На високогір'ї Карпат прогнозують мокрий сніг при температурі від -2 до +3 °С.

За словами синоптикині, 2 жовтня в Україні відчуватимуться значні температурні контрасти: на заході та півночі вдень лише +6...+10 °С, тоді як на сході до +18 °С. У центральних регіонах очікується від +7...+16 °С, на півдні — +12...+16 °С, при цьому істотних опадів не прогнозують, дощі можливі лише на півночі. У Києві синоптики попереджають про холодну та дощову погоду з температурою близько +8 °С.

Вона додала, що після 5 жовтня очікується поступове потепління, яке спочатку відчують жителі сходу та півдня, а згодом і західні області. На півдні та сході країни температура місцями сягатиме +18...+20 °С.

Нагадаємо, що в Одесі досі ліквідовують наслідки негоди, яка затопила мікрорайони та майже повністю заблокувала рух транспорту.

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих в Одесі від негоди і наголосив на перевірці обставин трагедії.