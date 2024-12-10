Прогноз погоды в Украине на завтра 11 декабря от Укргидрометцентра

Дожди и снег накроют Украину — в Укргидрометцентре дали прогноз
В среду, 11 декабря, синоптики предполагают облачную погоду и осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедицу на дорогах в некоторых областях. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3°C, на юге будет теплее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 11 декабря
Завтра в Украине ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, в южных и юго-восточных регионах ночью ожидается умеренный дождь. Днем в этой части страны также ожидаются небольшие осадки.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1...+6°С, днем показатели возрастут до +4...+9°С. В Крыму будет теплее всего — от +6...+11 °С.
На остальной территории страны будет небольшой дождь, а в центральных, Киевской и Харьковской областях передают умеренный мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницкой областях прогнозируется гололедица, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.
Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем будет составлять от -2...+3°С.
Погода в Киевской области 11 декабря
В Киевской области ожидается облачно с мокрым снегом и дождем. На дорогах гололедица, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем по области будет колебаться от -2...+3°С. В Киеве температура ночью и днем около 0°С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что 11 декабря будет формироваться циклоном, который принесет в Украину осадки . В большинстве регионов пройдет мокрый снег и дождь.
В Харьковской области 11 декабря прогнозируют облачную погоду с дождем , местами мокрым снегом и гололедицей на дорогах.
В течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.
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