Прогноз погоды в Украине на завтра 11 декабря от Укргидрометцентра

Сильный снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 11 декабря, синоптики предполагают облачную погоду и осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедицу на дорогах в некоторых областях. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3°C, на юге будет теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 декабря

Завтра в Украине ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, в южных и юго-восточных регионах ночью ожидается умеренный дождь. Днем в этой части страны также ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1...+6°С, днем показатели возрастут до +4...+9°С. В Крыму будет теплее всего — от +6...+11 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории страны будет небольшой дождь, а в центральных, Киевской и Харьковской областях передают умеренный мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницкой областях прогнозируется гололедица, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем будет составлять от -2...+3°С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 11 декабря

В Киевской области ожидается облачно с мокрым снегом и дождем. На дорогах гололедица, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем по области будет колебаться от -2...+3°С. В Киеве температура ночью и днем около 0°С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что 11 декабря будет формироваться циклоном, который принесет в Украину осадки . В большинстве регионов пройдет мокрый снег и дождь.

В Харьковской области 11 декабря прогнозируют облачную погоду с дождем , местами мокрым снегом и гололедицей на дорогах.

В течение этой недели, 9-15 декабря, будет влажной и ветреной. Однако температура воздуха ожидается с аномально высокими показателями.