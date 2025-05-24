Погода сегодня, 24 мая, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Мужчина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 24 мая, сообщили синоптики. Сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской и Одесской областях, а днем в Украине (кроме юго-востока) — умеренные кратковременные дожди, грозы. Более того, днем в большинстве северных, центральных и одесской областях местами значительные дожди. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 24 мая

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер преимущественно будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью составила +5...+10 °С, днем будет +10...+15. На остальной территории ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С, в Житомирской и Винницкой областях +17...+22 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кратковременные дожди, днем грозы. Местами по области значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью по области составила +11...+16 °С, днем ожидается +21...+26 °С.

В Киеве тем временем ночью было +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24-25 мая в Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами (при грозах возможен град). Температура воздуха в субботу будет около +20 °С, а в воскресенье +18 °С.

В Украине сегодня в целом, как пишет Диденко, ожидается значительный температурный контраст: от +9 °С на западе до +29 °С на востоке и юге.

Если говорить подробнее, жарко сегодня будет в восточных областях, в южной части и в Днепре с районами, поскольку ожидается +24...+25 °С. Холоднее всего будет на западе, где температура будет колебаться в промежутке +9...+14 °С. На остальной территории Украины +20...+25 °С. Дожди с грозами пройдут в большинстве областей, кроме юга и юго-востока Украины.

Напомним, что жителей Львова и области сегодня ожидает преимущественно облачная погода с незначительными прояснениями. При этом температура воздухабудет сохраняться достаточно прохладной.

Также мы писали, что Одессу ожидает облачная погода и умеренные дожди. Утром будет прохладно, а на автодорогах региона синоптики обещают туман, поэтому водителям следует быть осторожными.