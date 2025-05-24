Погода сьогодні, 24 травня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 24 травня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Одеській областях, а вдень в Україні (крім південного сходу) — помірні короткочасні дощі, грози. Ба більше, вдень в більшості північних, центральних та одеській областях місцями значні дощі. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це у п'ятницю, 23 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 24 травня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Цього дня вітер дутиме переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі становила +5...+10 °С, вдень буде +10...+15. На решті території вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С, у Житомирській та Вінницькій областях +17...+22 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень грози. Місцями по області значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі по області становила +11...+16 °С, вдень очікується +21...+26 °С.

У Києві тим часом вночі було +14...+16 °С, вдень +23...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 24-25 травня в Києві пройдуть короткочасні дощі з грозами (при грозах можливий град). Температура повітря в суботу буде близько +20°С, а в неділю +18 °С.

В Україні сьогодні загалом, як пише Діденко, очікується значний температурний контраст: від +9 °С на заході до +29 °С на сході та півдні.

Якщо говорити детальніше, спекотно сьогодні буде у східних областях, у південній частині та у Дніпрі з районами, оскільки очікується +24...+25 °С. Найхолодніше буде на заході, де температура коливатиметься у проміжку +9...+14 °С. На решті території України +20...+25 °С. Дощі з грозами пройдуть у більшості областей, окрім півдня та південного сходу України.

Нагадаємо, що мешканців Львова та області сьогодні очікує переважно хмарна погода з незначними проясненнями. При цьому температура повітря буде зберігатися достатньо прохолодною.

Також ми писали, що на Одесу очікує хмарна погода та помірні дощі. Зранку буде прохолодно, а на автошляхах регіону синоптики обіцяють туман, тож водіям слід бути обережними.