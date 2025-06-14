Погода сегодня, 14 июня, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: zprz.city

Прогноз погоды на субботу, 14 июня, сообщили синоптики. Этой ночью было без осадков. Днем в Украине, кроме большинства западных областей я ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 14 июня

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер в этот день будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +18...+23 °С, на юге страны до +25 °С. В Карпатах ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью было без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +18...+23 °С.

В Киеве тем временем ночью +12...+14 °С, днем +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 июня температура воздуха в большинстве областей составит +19...+24 °С. Дожди, периодические и временами с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно. Лишь в западных областях сегодня - немного влаги.

Диденко пишет, что ветер в эти выходные останется в Украине порывистым, преимущественно с юго-запада.

В Киеве 14-15 июня ожидается умеренно теплая погода с температурой +20...+22 °С. Временами в субботу будут короткие дожди. Ветер северо-западный, порывистый.

Напомним, что в Харькове и области сегодня ожидается переменная облачность. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Также мы сообщали, что в Одессе тоже будет переменная облачность и снова вернутся дожди. В регионе можно даже будет услышать грозу, однако похолодание не обещают.