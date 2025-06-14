Погода сегодня, 14 июня, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Дожди и грозы почти везде — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на субботу, 14 июня, сообщили синоптики. Этой ночью было без осадков. Днем в Украине, кроме большинства западных областей я ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.
Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 14 июня
Ветер в этот день будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +18...+23 °С, на юге страны до +25 °С. В Карпатах ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С.
На территории Киевской области и Киева сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью было без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +18...+23 °С.
В Киеве тем временем ночью +12...+14 °С, днем +18...+20 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14 июня температура воздуха в большинстве областей составит +19...+24 °С. Дожди, периодические и временами с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно. Лишь в западных областях сегодня - немного влаги.
Диденко пишет, что ветер в эти выходные останется в Украине порывистым, преимущественно с юго-запада.
В Киеве 14-15 июня ожидается умеренно теплая погода с температурой +20...+22 °С. Временами в субботу будут короткие дожди. Ветер северо-западный, порывистый.
Напомним, что в Харькове и области сегодня ожидается переменная облачность. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и грозы.
Также мы сообщали, что в Одессе тоже будет переменная облачность и снова вернутся дожди. В регионе можно даже будет услышать грозу, однако похолодание не обещают.
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