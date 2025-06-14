Погода сьогодні, 14 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city

Прогноз погоди на суботу, 14 червня, повідомили синоптики. Цієї ночі було без опадів. Вдень в Україні, крім більшості західних областей я очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це у п'ятницю, 13 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 14 червня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер цього дня дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +18...+23 °С, на півдні країни до +25 °С. В Карпатах вночі +4...+9 °С, вдень +12...+17 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі було без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +18...+23 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14 °С, вдень +18...+20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 14 червня температура повітря в більшості областей становити +19...+24 °С. Дощі, періодичні та часом із грозами, пройдуть вихідними практично повсюди. Лише в західних областях сьогодні — небагато вологи.

Діденко пише, що вітер в ці вихідні залишиться в Україні рвучким, переважно з південного заходу.

У Києві 14-15 червня очікується помірно тепла погода з температурою +20...+22 °С. Часом в суботу будуть короткі дощі. Вітер північно-західний, поривчастий.

Нагадаємо, що у Харкові та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Крім того, синоптики прогнозують дощі та грози.

Також ми повідомляли, що в Одесі теж буде мінлива хмарність та знову повернуться дощі. У регіоні можна навіть буде почути грозу, однак похолодшання не обіцяють.