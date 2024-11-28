Прогноз погоды в Украине на сегодня, 28 ноября

Женщина под зонтиком под мокрым снегом. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, в четверг, облачно с прояснениями. Однако в некоторых регионах прогнозируется дождь и мокрый снег.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что сегодня днем в западных регионах пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории можно обойтись без зонтика.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают автомобилистов и пешеходов о тумане утром в западных, северных и Винницкой областях. В Винницкой области ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха -1...+4°C, а на крайнем западе, юге Одесской области и в Крыму +5...10°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Метеоролог Наталка Диденко прогнозирует повышенную влажность, а в результате тучи и тучи. В западных областях ожидаются дожди. Их следует ожидать через перемещение атмосферного фронта, связанного с циклоном, расположенным над Польшей.

Циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Температура воздуха ожидается на уровне +1...+4°C, а на юге и западе +4...+8°C.

Напомним, в Киеве сегодня будет облачно, но без осадков. Синоптики предупредили о тумане.

В Харькове же температура воздуха будет колебаться в пределах 5...+4 °С. На дорогах ожидается гололедица.