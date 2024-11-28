Прогноз погоди в Україні на сьогодні 28 листопада

Жінка під парасолькою під мокрим снігом. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні сьогодні, у четвер, буде хмарною з проясненнями. Проте у деяких регіонах прогнозуються дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 28 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень у західних регіонах пройдуть помірні дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. На решті території можна буде обійтись без парасольки.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають автомобілістів та пішоходів про туман зранку у західних, північних та Вінницькій областях. У Вінницькій області очікується сильний туман, з видимістю 200-500 м. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря -1...+4 °C, а на крайньому заході, півдні Одещини та в Криму +5...10 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Метеоролог Наталка Діденко прогнозує підвищену вологість, а в результаті хмари та тумани. У західних областях очікуються дощі. Їх слід очікувати через переміщення атмосферного фронту, пов’язаного з циклоном, що розташовуватиметься над Польщею.

Циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Температура повітря очікується на рівні +1...+4 °C, а на півдні та заході +4...+8 °C.

Нагадаємо, у Києві сьогодні буде хмарно, але без опадів. Синоптики попередили про туман.

А у Харкові температура повітря коливатиметься у межах 5...+4 °С. На дорогах очікується ожеледиця.