Погода сегодня, 7 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Прогноз погоды на пятницу, 7 февраля, дали синоптики. Мощный антициклон, который сформировался в арктическом воздухе, переместился на северную территорию Европейской части России и охватил большие пространства, обусловливая в Украине дальнейший рост уже и так высокого атмосферного давления. Небо местами прояснится. Осадков не ожидается, только в Крыму будет падать небольшой снег.

Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

На дорогах местами гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, однако на юго-востоке его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.



Ночью столбики термометров опустятся до -3...-8 °С, а днем температура будет держаться в пределах -3...+2 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине погода будет переменно облачной. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит -3...-8 °С, а в столице — -3...-5 °С. Днем в Киеве будет около 0 °С, а на Киевщине — -3...+2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 6 февраля, в Украине будет погода антициклонального характера.

"Ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением. И даже возможны солнечные прояснения! Правда, эти прояснения будут побуждать столбики термометров опускаться ночью до умеренного мороза", — прогнозирует Диденко.

Ночью столбики термометров в большинстве областей будут опускаться до -3...-9 °С, а днем — повышаться до -3...+2 °С. Более холодно будет разве что на востоке: там днем температура составит -1...-4 °С.

Преимущественно северо-восточный ветер будет умеренным, временами порывистым. На дорогах образуется гололедица.

В Киеве осадки маловероятны, наоборот ожидаются прояснения. На дорогах местами будет гололедица. Ночью температура будет держаться в пределах -3...-5 °С, а днем — около 0 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, во Львове 7 февраля ухудшатся погодные условия. Ожидаются туман и гололедица.

Ранее Наталья Диденко предупредила, что 7 февраля в Украине будут сильные морозы. Местами столбики термометров опустятся до -9 °С.