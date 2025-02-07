Погода сьогодні, 7 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Прогноз погоди на п'ятницю, 7 лютого, надали синоптики. Потужний антициклон, який сформувався в арктичному повітрі, перемістився на північну територію Європейської частини Росії й охопив великі простори, зумовлюючи в Україні подальший ріст вже й так високого атмосферного тиску. Небо місцями проясниться. Опадів не очікується, лише у Криму падатиме невеликий сніг.

Про це в четвер, 6 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 7 лютого

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

На дорогах місцями ожеледиця. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, однак на південному сході його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.



Уночі стовпчики термометрів опустяться до -3...-8 °С, а вдень температура триматиметься в межах -3...+2 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині погода буде мінливо хмарною. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме -3...-8 °С, а у столиці — -3...-5 °С. Удень у Києві буде близько 0 °С, а на Київщині — -3...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 6 лютого, в Україні буде погода антициклонального характеру.

"Очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском. І навіть можливі сонячні прояснення! Щоправда, ці прояснення спонукатимуть стовпчики термометрів опускатися вночі до помірного морозу", — прогнозує Діденко.

Уночі стовпчики термометрів у більшості областей опускатимуться до -3...-9 °С, а вдень підвищуватиметься до -3...+2 °С. Більш холодно буде хіба що на сході: там удень температура становитиме -1...-4 °С.

Переважно північно-східний вітер буде помірним, часом рвучким. На дорогах утвориться ожеледиця.

У Києві опади малоймовірні, навпаки очікуються прояснення. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Уночі температура триматиметься в межах -3...-5 °С, а вдень — близько 0 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Львові 7 лютого погіршаться погодні умови. Очікуються туман і ожеледиця.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 7 лютого в Україні будуть сильні морози. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -9 °С.