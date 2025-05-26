Погода сегодня, 26 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице летом. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 26 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 26 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В северных, большинстве западных, центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем на Левобережье его порывы будут достигать 15–20 м/с.

В западных, Житомирской и Винницкой областях столбики термометров ночью опустятся до +4...+9 °С, а днем поднимутся до +12...+17 °С. На остальной территории ночью будет +12...+17 °С, а днем +19...+24 °С. На востоке и юго-востоке страны днем воздух прогреется до +25...+30 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Днем в области местами грозы. Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В Киеве ночью будет около +15 °С, а днем +19...+21 °С. На Киевщине ночью столбики термометров опустятся до +12...+17 °С, а днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 мая в Украине предполагается значительный температурный контраст: на западе будет от +9 °С, а на востоке — до +29 °С.

Какая будет температура воздуха:

в западных областях +9...+15 °С;

в северных областях +18...+22 °С;

на Сумщине до +25 °С;

в центральных областях +19...+23 °С;

на Полтавщине до +25 °С;

на Днепропетровщине до +28 °С;

в южных областях +24...+28 °С;

в Одесской области +20...+24 °С;

в восточных областях +26...+29 °С.

Дожди пройдут на западе, севере, кроме Сумщины, центре, кроме Полтавщины и Днепра с районами, а также в Одесской области. В большинстве южных областей, в Крыму на востоке Украины будет преобладать сухая погода.

На Левобережье возможны порывы юго-восточного ветра до 15–20 м/с.

В Киеве ожидаются дожди, порывистый юго-восточный ветер и температура +18...+19 °С.

Напомним, на 26 мая в Одессе и Одесской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза, сильный ветер и волнение на море.

Также мы сообщали, что дожди в Одессе ожидаются почти в течение всей ближайшей недели. Средняя температура составит +16...+18 °С.