Погода сьогодні, 26 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею влітку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 26 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в неділю, 25 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 26 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У північних, більшості західних, центральних, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. Удень у Житомирській, Вінницькій і Одеській областях значні дощі. На решті території без опадів.

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень на Лівобережжі його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

У західних, Житомирській і Вінницькій областях стовпчики термометрів уночі опустяться до +4...+9 °С, а вдень піднімуться до +12...+17 °С. На решті території вночі буде +12...+17 °С, а вдень +19...+24 °С. На сході та південному сході країни вдень повітря прогріється до +25...+30 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі. Удень в області місцями грози. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. У Києві вночі буде близько +15 °С, а вдень +19...+21 °С. На Київщині вночі стовпчики термометрів опустяться до +12...+17 °С, а вдень повітря прогріється до +19...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 травня в Україні передбачається значний температурний контраст: на заході буде від +9 °С, а на сході — до +29 °С.

Яка буде температура повітря:

у західних областях +9...+15 °С;

у північних областях +18...+22 °С;

на Сумщині до +25 °С;

у центральних областях +19...+23 °С;

на Полтавщині до +25 °С;

на Дніпропетровщині до +28 °С;

у південних областях +24...+28 °С;

на Одещині +20...+24 °С;

у східних областях +26...+29 °С.

Дощі пройдуть на заході, півночі, крім Сумщини, центрі, крім Полтавщини та Дніпра з районами, а також в Одеській області. У більшості південних областей, у Криму на сході України переважатиме суха погода.

На Лівобережжі можливі пориви південно-східного вітру до 15–20 м/с.

У Києві очікуються дощі, рвучкий південно-східний вітер і температура +18...+19 °С.

Нагадаємо, на 26 травня в Одесі та Одеській області оголосили штормове попередження. Очікується гроза, сильний вітер і хвилювання на морі.

Також ми повідомляли, що дощі в Одесі очікуються майже впродовж усього найближчого тижня. Середня температура становитиме +16...+18 °С.