Погода сьогодні, 26 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

До +30 °С — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 26 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.
Про це в неділю, 25 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 26 травня
У північних, більшості західних, центральних, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози. Удень у Житомирській, Вінницькій і Одеській областях значні дощі. На решті території без опадів.
Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень на Лівобережжі його пориви сягатимуть 15–20 м/с.
У західних, Житомирській і Вінницькій областях стовпчики термометрів уночі опустяться до +4...+9 °С, а вдень піднімуться до +12...+17 °С. На решті території вночі буде +12...+17 °С, а вдень +19...+24 °С. На сході та південному сході країни вдень повітря прогріється до +25...+30 °С.
У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі. Удень в області місцями грози. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. У Києві вночі буде близько +15 °С, а вдень +19...+21 °С. На Київщині вночі стовпчики термометрів опустяться до +12...+17 °С, а вдень повітря прогріється до +19...+24 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 травня в Україні передбачається значний температурний контраст: на заході буде від +9 °С, а на сході — до +29 °С.
Яка буде температура повітря:
- у західних областях +9...+15 °С;
- у північних областях +18...+22 °С;
- на Сумщині до +25 °С;
- у центральних областях +19...+23 °С;
- на Полтавщині до +25 °С;
- на Дніпропетровщині до +28 °С;
- у південних областях +24...+28 °С;
- на Одещині +20...+24 °С;
- у східних областях +26...+29 °С.
Дощі пройдуть на заході, півночі, крім Сумщини, центрі, крім Полтавщини та Дніпра з районами, а також в Одеській області. У більшості південних областей, у Криму на сході України переважатиме суха погода.
На Лівобережжі можливі пориви південно-східного вітру до 15–20 м/с.
У Києві очікуються дощі, рвучкий південно-східний вітер і температура +18...+19 °С.
Нагадаємо, на 26 травня в Одесі та Одеській області оголосили штормове попередження. Очікується гроза, сильний вітер і хвилювання на морі.
Також ми повідомляли, що дощі в Одесі очікуються майже впродовж усього найближчого тижня. Середня температура становитиме +16...+18 °С.
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