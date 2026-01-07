Видео
Главная Метео Диденко предупредила украинцев об осадках и гололеде завтра

Диденко предупредила украинцев об осадках и гололеде завтра

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 13:29
Прогноз погоды в Украине на завтра 8 января от Натальи Диденко
Снежная погода. Фото: УНИАН

Погоду в Украине завтра, 8 января, будет определять южный циклон. По всей территории ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram в среду, 7 января.

Читайте также:

Погода в Украине 8 января

Завтра снег прогнозируется на западе, а мокрый снег — на севере и Винницкой области. На остальной территории Украины ожидаются дожди. Временами осадки будут сильными.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня
Южный циклон. Фото: facebook.com/tala.didenko/

Кроме того, возможно налипание мокрого снега и гололедица. Также везде усилится ветер до сильного.

На западе температура воздуха будет -3...-7 °С, на севере -2...+3 °С, в центре +2...+6 °С, на востоке +3...+6 °С, а на юге +7...+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня
Температура воздуха в Украине 8 января. Фото: Meteopost

Похолодание в Украине ожидается с 9 января.

Погода в Киеве 8 января

В столице завтра ожидается мокрый снег и временами дождь. Диденко предупредила, что осадки могут быть сильными. Также прогнозируется северо-восточный ветер с порывами.

Ночью температура воздуха снизится до -4 °С, а днем ожидается -1...+1 °С.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве улицы превратились в каток. Синоптики предупреждают об осадках.

А Львов засыпало снегом. Водителей просят быть осторожными при управлении авто.

Альбина Заречная
Автор:
Альбина Заречная
