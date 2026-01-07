Відео
Діденко попередила українців про опади та ожеледицю завтра

Діденко попередила українців про опади та ожеледицю завтра

Дата публікації: 7 січня 2026 13:29
Прогноз погоди в Україні на завтра 8 січня від Наталки Діденко
Сніжна погода. Фото: УНІАН

Погоду в Україні завтра, 8 січня, визначатиме південний циклон. По всій території очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram у середу, 7 січня.

Читайте також:

Погода в Україні 8 січня

Завтра сніг прогнозується на заході, а мокрий сніг — на півночі та Вінниччині. На решті території України очікуються дощі. Часом опади будуть сильними. 

Прогноз погоди в Україні на 8 січня
Південний циклон. Фото: facebook.com/tala.didenko/

Крім того, можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. Також скрізь посилиться вітер до сильного.

На заході температура повітря буде -3...-7 °С, на півночі -2...+3 °С, у центрі +2...+6 °С, на сході +3...+6 °С, а на півдні +7...+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня
Температура повітря в Україні 8 січня. Фото: Meteopost

Похолодання в Україні очікується з 9 січня.

Погода в Києві 8 січні

У столиці завтра очікується мокрий сніг та часом дощ. Діденко попередила, що опади можуть бути сильними. Також прогнозується північно-східний вітер з поривами.

Вночі температура повітря знизиться до -4 °С, а вдень очікується -1...+1 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві вулиці перетворилися на ковзанку. Синоптики попереджають про опади.

А Львів засипало снігом. Водіїв просять бути обережними під час керування авто.

погода Україна сніг Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
