Прогноз погоди в Україні на завтра 8 січня від Наталки Діденко

Погоду в Україні завтра, 8 січня, визначатиме південний циклон. По всій території очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram у середу, 7 січня.

Погода в Україні 8 січня

Завтра сніг прогнозується на заході, а мокрий сніг — на півночі та Вінниччині. На решті території України очікуються дощі. Часом опади будуть сильними.

Крім того, можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. Також скрізь посилиться вітер до сильного.

На заході температура повітря буде -3...-7 °С, на півночі -2...+3 °С, у центрі +2...+6 °С, на сході +3...+6 °С, а на півдні +7...+14 °С.

Похолодання в Україні очікується з 9 січня.

Погода в Києві 8 січні

У столиці завтра очікується мокрий сніг та часом дощ. Діденко попередила, що опади можуть бути сильними. Також прогнозується північно-східний вітер з поривами.

Вночі температура повітря знизиться до -4 °С, а вдень очікується -1...+1 °С.

