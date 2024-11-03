Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко на завтра, 4 ноября

Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег
В Украине в понедельник, 4 ноября, прогнозируют холодную погоду. В ряде областей ожидается первый снег, а температура днем будет близко +4...+8 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 4 ноября
Завтра в Украине ожидается соединение влажного циклона и холодного арктического воздуха. Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Луганщине, Донеччине, Полтавщине будет мокрый снег и налипание мокрого снега. Днем снег перейдет в дождь, после чего осадки не прогнозируются.
По словам синоптика, в ближайшую ночь еще небольшие осадки пройдут по северу Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха завтра:
- ночью -2...+5 °C;
- днем +4...+8 °C, на юге — +8...+11 °C.
Однако порывы сильного северного ветра в понедельник будут достигать штормового уровня до 15-20 м/с.
Погода в Киеве 4 ноября
В Киеве ночью возможен небольшой дождь, а днем без осадков. Температура воздуха ночью будет +3...+5 °C, днем — +5...+7 °C.
Также прогнозируется сильный северный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.
Напомним, синоптики предупредили жителей Харькова и области о мокром снеге завтра.
Также мы писали, что вчера в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд, который превысил значение предыдущих 98 лет.
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