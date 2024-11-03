Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на завтра, 4 листопада

Діденко назвала регіони, куди завтра прийде сніг
В Україні у понеділок, 4 листопада, прогнозують холодну погоду. У низці областей очікується перший сніг, а температура вдень буде близько +4...+8 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 4 листопада
Завтра в Україні очікується поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря. Тому на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині буде мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Вдень сніг перейде в дощ, після чого опадів не прогнозують.
За словами синоптика, найближчої ночі ще невеликі опади пройдуть по півночі України, на решті території — переважатиме суха погода.
Температура повітря завтра:
- вночі -2...+5 °C;
- вдень +4...+8 °C, на півдні — +8...+11 °C.
Однак пориви сильного північного вітру у понеділок досягатимуть штормового рівня, до 15-20 м/с.
Погода у Києві 4 листопада
У Києві вночі ймовірний невеликий дощ, а вдень буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +3...+5 °C, вдень — +5...+7 °C.
Також прогнозують сильний північний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Харкова та області про мокрий сніг завтра.
Також ми писали, що вчора в Одесі зафіксували новий температурний рекорд, який перевищив значення попередніх 98 років.
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