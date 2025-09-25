Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео День встретит прохладой — какой будет погода в Украине завтра

День встретит прохладой — какой будет погода в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 23:14
Прогноз погоды на 26 сентября - какой будет погода завтра
Девушка замерзает от холода. Фото: freepik

Синоптики прогнозируют для Украины на пятницу, 26 сентября, преимущественно ясную погоду. Возможна небольшая облачность без осадков.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 26 сентября от Укргидрометеоцентра

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

День встретит прохладой — какой будет погода в Украине завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

Ночью температура воздуха будет колебаться в промежутке +1...+6 °С, а на поверхности почвы в большинстве районов севера возможны заморозки 0...+3 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+17 °С.

В южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью ожидается немного теплее — +4....+9 °С, днем воздух прогреется до +14...+19 °С.

День встретит прохладой — какой будет погода в Украине завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 26 сентября от Наталки Диденко

В пятницу, 26 сентября, антициклон Petralilly с центром над Балтийским морем обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду. На северо-востоке страны, на его периферии возможно незначительное влияние атмосферных фронтов, которые активизируются в воскресенье.

День встретит прохладой — какой будет погода в Украине завтра - фото 3
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температура воздуха ожидается умеренной. Днем в большинстве регионов +13...+16 °С, на юге +15...+18 °С. Ночью +2...+9 °С, в северных, центральных и западных областях возможны заморозки на почве.

В Киеве 26 сентября прогнозируется сухая, солнечная и прохладная погода. Ночью температура +2...+5 °С, возможны заморозки на окраинах города. Днем воздух прогреется до +13...+15 °С.

День встретит прохладой — какой будет погода в Украине завтра - фото 4
Карта циклона. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что синоптики предупредили, что завтра, 26 сентября, в Киеве и на территории области ожидается прохладная погода. Кое-где возможны заморозки.

Также синоптики прогнозируют в Харькове и области прохладную погоду без осадков.

погода осень прогнозы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации