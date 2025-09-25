Прогноз погоды на 26 сентября - какой будет погода завтра

Девушка замерзает от холода. Фото: freepik

Синоптики прогнозируют для Украины на пятницу, 26 сентября, преимущественно ясную погоду. Возможна небольшая облачность без осадков.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 26 сентября от Укргидрометеоцентра

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в промежутке +1...+6 °С, а на поверхности почвы в большинстве районов севера возможны заморозки 0...+3 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+17 °С.

В южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью ожидается немного теплее — +4....+9 °С, днем воздух прогреется до +14...+19 °С.

Прогноз погоды на 26 сентября от Наталки Диденко

В пятницу, 26 сентября, антициклон Petralilly с центром над Балтийским морем обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду. На северо-востоке страны, на его периферии возможно незначительное влияние атмосферных фронтов, которые активизируются в воскресенье.

Температура воздуха ожидается умеренной. Днем в большинстве регионов +13...+16 °С, на юге +15...+18 °С. Ночью +2...+9 °С, в северных, центральных и западных областях возможны заморозки на почве.

В Киеве 26 сентября прогнозируется сухая, солнечная и прохладная погода. Ночью температура +2...+5 °С, возможны заморозки на окраинах города. Днем воздух прогреется до +13...+15 °С.

Напомним, что синоптики предупредили, что завтра, 26 сентября, в Киеве и на территории области ожидается прохладная погода. Кое-где возможны заморозки.

Также синоптики прогнозируют в Харькове и области прохладную погоду без осадков.