Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео День зустріне прохолодою — якою буде погода в Україні завтра

День зустріне прохолодою — якою буде погода в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 23:14
Прогноз погоди на 26 вересня - якою буде погода завтра
Дівчина замерзає від холоду. Фото: freepik

Синоптики прогнозують для України на п'ятницю, 26 вересня, переважно ясну погоду. Можлива невелика хмарність без опадів. 

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 26 вересня від Укргідрометеоцентра

Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

День зустріне прохолодою — якою буде погода в Україні завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентр. Фото: скриншот

Вночі температура повітря коливатиметься у проміжку +1...+ 6 °С, а на поверхні ґрунту в більшості районів півночі можливі заморозки 0...+3 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С.

У південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі очікується трохи тепліше — +4....+9 °С, вдень повітря прогріється до +14...+19 °С.

День зустріне прохолодою — якою буде погода в Україні завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко

У п’ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly із центром над Балтійським морем забезпечить переважно сонячну та суху погоду. На північному сході країни на його периферії можливе незначне впливання атмосферних фронтів, які активізуються у неділю.

День зустріне прохолодою — якою буде погода в Україні завтра - фото 3
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря очікується помірною. Вдень у більшості регіонів +13…+16 °С, на півдні +15…+18 °С. Вночі +2…+9 °С, у північних, центральних та західних областях можливі заморозки на ґрунті.

У Києві 26 вересня прогнозується суха, сонячна та прохолодна погода. Вночі температура +2…+5 °С, можливі заморозки на околицях міста. Вдень повітря прогріється до +13…+15 °С.

День зустріне прохолодою — якою буде погода в Україні завтра - фото 4
Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що синоптики попередили, що завтра, 26 вересня, у Києві та на території області очікується прохолодна погода. Подекуди можливі заморозки.

Також синоптики прогнозують у Харкові та області прохолодну погоду без опадів. 

погода осінь прогнози прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації