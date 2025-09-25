Прогноз погоди на 26 вересня - якою буде погода завтра

День зустріне прохолодою — якою буде погода в Україні завтра
Синоптики прогнозують для України на п'ятницю, 26 вересня, переважно ясну погоду. Можлива невелика хмарність без опадів.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 26 вересня від Укргідрометеоцентра
Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься у проміжку +1...+ 6 °С, а на поверхні ґрунту в більшості районів півночі можливі заморозки 0...+3 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С.
У південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі очікується трохи тепліше — +4....+9 °С, вдень повітря прогріється до +14...+19 °С.
Прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко
У п’ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly із центром над Балтійським морем забезпечить переважно сонячну та суху погоду. На північному сході країни на його периферії можливе незначне впливання атмосферних фронтів, які активізуються у неділю.
Температура повітря очікується помірною. Вдень у більшості регіонів +13…+16 °С, на півдні +15…+18 °С. Вночі +2…+9 °С, у північних, центральних та західних областях можливі заморозки на ґрунті.
У Києві 26 вересня прогнозується суха, сонячна та прохолодна погода. Вночі температура +2…+5 °С, можливі заморозки на околицях міста. Вдень повітря прогріється до +13…+15 °С.
Нагадаємо, що синоптики попередили, що завтра, 26 вересня, у Києві та на території області очікується прохолодна погода. Подекуди можливі заморозки.
Також синоптики прогнозують у Харкові та області прохолодну погоду без опадів.
