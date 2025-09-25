Прогноз погоди на 26 вересня - якою буде погода завтра

Дівчина замерзає від холоду. Фото: freepik

Синоптики прогнозують для України на п'ятницю, 26 вересня, переважно ясну погоду. Можлива невелика хмарність без опадів.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 26 вересня від Укргідрометеоцентра

Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Пост Укргідрометеоцентр. Фото: скриншот

Вночі температура повітря коливатиметься у проміжку +1...+ 6 °С, а на поверхні ґрунту в більшості районів півночі можливі заморозки 0...+3 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С.

У південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі очікується трохи тепліше — +4....+9 °С, вдень повітря прогріється до +14...+19 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко

У п’ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly із центром над Балтійським морем забезпечить переважно сонячну та суху погоду. На північному сході країни на його периферії можливе незначне впливання атмосферних фронтів, які активізуються у неділю.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря очікується помірною. Вдень у більшості регіонів +13…+16 °С, на півдні +15…+18 °С. Вночі +2…+9 °С, у північних, центральних та західних областях можливі заморозки на ґрунті.

У Києві 26 вересня прогнозується суха, сонячна та прохолодна погода. Вночі температура +2…+5 °С, можливі заморозки на околицях міста. Вдень повітря прогріється до +13…+15 °С.

Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

