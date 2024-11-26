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Некоторые области накроет мокрый снег — прогноз погоды на завтра

26 ноября 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 27 ноября
Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине 27 ноября ожидается с мокрым снегом в некоторых регионах. По всей стране будет облачно.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что ночью в западных, днем в северных областях местами мокрый снег и дождь. 

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица, а в южной части — туман.

Погода в Украине 27 ноября
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 °С, на западе и юго-востоке страны около 0 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, в западных областях, в Одесской области и в Крыму +2...7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик предупредила, что ближайшая ночь будет самой холодной в недельной синоптической перспективе.

В северных регионах Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха может опуститься до -4...-9 °С, в то время как на Черниговщине местами ожидается до -11 °С.

Прогноз погоды в Украине на завтра 27 ноября
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

На остальной территории температура будет колебаться в пределах -1...-4 °С, лишь в западных областях и на юго-востоке будет наблюдаться незначительное потепление. 

Днем температура составит -2...+4 °С, на западе страны — +4...+7 °С, а на Закарпатье и юге Крыма — +7...+9 °С.

По словам Диденко, в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и в Винницкой области — небольшой мокрый снег.

Она предостерегла, что также усиливаются туманы, из-за чего в отдельных местах видимость может снижаться до 300-500 метров.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве и области 27 ноября похолодает. Температура воздуха снизится до -8 °С.

А во Львове завтра будет дождь. Синоптики отмечают, что на дорогах ожидается гололедица.

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды осадки

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