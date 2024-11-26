Прогноз погоди в Україні на завтра 27 листопада

Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 27 листопада, очікується з мокрим снігом у деяких регіонах. По всій країні буде хмарно.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру
Синоптики розповіли, що вночі у західних, вдень у північних областях місцями мокрий сніг та дощ.
У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця, а у південній частині — туман.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі -3...-8 °С, на заході та південному сході країни близько 0 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, у західних областях, на Одещині та в Криму +2...7 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик попередила, що найближча ніч буде найхолоднішою в тижневій синоптичній перспективі.
У північних регіонах України, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря може опуститися до -4...-9 °С, в той час як на Чернігівщині місцями очікується до -11 °С.
На решті території температура коливатиметься в межах -1...-4 °С, лише в західних областях та на південному сході буде спостерігатися незначне потепління.
Вдень температура становитиме -2...+4 °С, на заході країни — +4...+7 °С, а на Закарпатті та півдні Криму — +7...+9 °С.
За словами Діденко, у західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині — невеликий мокрий сніг.
Вона застерегла, що також посилюються тумани, через що в окремих місцях видимість може знижуватися до 300-500 метрів.
Нагадаємо, у Києві та області 27 листопада похолодає. Температура повітря знизиться до -8 °С.
А у Львові завтра буде дощ. Синоптики зазначають, що на дорогах очікується ожеледиця.
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