Прогноз погоди в Україні на завтра 27 листопада

Мокрий сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 27 листопада, очікується з мокрим снігом у деяких регіонах. По всій країні буде хмарно.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що вночі у західних, вдень у північних областях місцями мокрий сніг та дощ.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця, а у південній частині — туман.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -3...-8 °С, на заході та південному сході країни близько 0 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, у західних областях, на Одещині та в Криму +2...7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик попередила, що найближча ніч буде найхолоднішою в тижневій синоптичній перспективі.

У північних регіонах України, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря може опуститися до -4...-9 °С, в той час як на Чернігівщині місцями очікується до -11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

На решті території температура коливатиметься в межах -1...-4 °С, лише в західних областях та на південному сході буде спостерігатися незначне потепління.

Вдень температура становитиме -2...+4 °С, на заході країни — +4...+7 °С, а на Закарпатті та півдні Криму — +7...+9 °С.

За словами Діденко, у західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині — невеликий мокрий сніг.

Вона застерегла, що також посилюються тумани, через що в окремих місцях видимість може знижуватися до 300-500 метрів.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві та області 27 листопада похолодає. Температура повітря знизиться до -8 °С.

А у Львові завтра буде дощ. Синоптики зазначають, що на дорогах очікується ожеледиця.