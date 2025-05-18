Погода в Украине 19 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Мужчина попал под дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 19 мая, будет облачной с прояснениями. Ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 19 мая

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью существенных осадков не прогнозируется, однако в Закарпатской и Прикарпатской областях возможны небольшие дожди.

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Днем почти по всей территории страны пройдут умеренные дожди, а в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях — грозы.

Ветер будет юго-западного и западного направления, со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части страны днем ожидаются порывы до 15-20 м/с.

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На большей части территории температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+12 °C, днем поднимется до +12...+17 °C.

В южных и восточных регионах будет теплее — до +20 °C, в Карпатах прогнозируют мокрый снег и дождь, температура в течение суток составит 0...+5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупреждают, что из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый).

Грозы, дожди и сильный ветер могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Диденко, в понедельник в Украине ожидаются дожди разной интенсивности, местами — грозы.

Больше всего осадков прогнозируется в западных и северных областях, где температура днем составит +9...+14 °C.

В центральных и восточных регионах будет теплее — от +14 до +18 °C. Самые высокие температурные показатели ожидаются на востоке и юге страны, где воздух прогреется до +15...+22 °C.

В восточных и южных регионах прогнозируют усиление ветра: юго-западные порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве ночью и утром — без существенных осадков, но уже днем начнется дождь. Температура воздуха в столице составит около +14...+17 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

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