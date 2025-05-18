Погода в Україні 19 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Чоловік потрапив під дощ. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 19 травня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються дощі, грози та поривчастий вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 19 травня

За прогнозами Укргідрометцентру, уночі істотних опадів не прогнозується, однак у Закарпатській та Прикарпатській областях можливі невеликі дощі.

Вдень майже по всій території країни пройдуть помірні дощі, а в південних, східних, центральних, Чернігівській та Сумській областях — грози.

Вітер буде південно-західного та західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с. У південно-східній частині країни вдень очікуються пориви до 15–20 м/с.

На більшій частині території температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+12 °C, вдень підніметься до +12…+17 °C.

У південних і східних регіонах буде тепліше — до +20 °C, у Карпатах прогнозують мокрий сніг та дощ, температура протягом доби становитиме 0…+5 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попереджають, що через погіршення погодних умов оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Грози, дощі та сильний вітер можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, у понеділок в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, місцями — грози.

Найбільше опадів прогнозується в західних та північних областях, де температура вдень становитиме +9…+14 °C.

У центральних та східних регіонах буде тепліше — від +14 до +18 °C. Найвищі температурні показники очікуються на сході та півдні країни, де повітря прогріється до +15…+22 °C.

У східних та південних регіонах прогнозують посилення вітру: південно-західні пориви сягатимуть 15–20 м/с.

У Києві вночі та вранці — без істотних опадів, але вже вдень розпочнеться дощ. Температура повітря у столиці становитиме близько +14…+17 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше ми писали, що 19 травня в Одесі потеплішає, однак гроза може зіпсувати містянам плани.

Також ми писали про сильний торнадо, який пронісся кількома американськими штатами, завдавши значних руйнувань і призвівши до загибелі людей.