Прогноз погоды в Украине в среду, 11 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 11 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно. В ряде центральных и Харьковской областей ожидается мокрый снег и дождь. В то же время, в западных будет налипание снега, а в южных будет идти лишь дождь.

Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 11 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

В южной и юго-восточной части ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью будет +1...+6 °С, днем +4...+9 °С (в Крыму в течение суток +6...+11 °С).

На остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницких областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах тоже гололедица. Температура ночью и днем будет составлять от -2...+3 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области ожидается пасмурная погода. Прогнозируется мокрый снег и дождь. Кроме того — гололедица, налипание мокрого снега, и опять же на дорогах гололедица.

Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Тем временем, в Киеве ночью и днем ожидается около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 11 декабря, в Украине практически повсюду пройдут мокрый снег и дожди. На западе и севере местами будет гололедица и налипание мокрого снега.

Температура воздуха и ночью, и днем будет около 0°С. В южной части днем +4...+9°С, в Крыму до +9...+12°С.

Тем временем в Киеве в среду ожидается дождь, временами мокрый снег, в течение суток температура воздуха будет около 0 °С.

Также она предупредила водителей, что видимость из-за облачности и осадков будет невысокой. Поэтому следует быть осторожными.

Карта циклонов на 11 декабря. Фото: скриншот

Кроме того, по словам Диденко, 12 декабря осадков в Украине станет меньше, температура воздуха немного снизится, а в течение 13 и 14 декабря в большинстве областей страны будет ощутимо похолодание до умеренных морозов. Более теплой погода станет 15 числа.

Напомним, что в Харьковской области 11 декабря прогнозируют облачную погоду с дождем, местами мокрым снегом и гололедицей на дорогах. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3...+5 °С.

Также мы сообщали, что во Львове и области сегодня погода будет облачной с прояснениями. В то же время синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.