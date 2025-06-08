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Главная Метео Чего ждать и как себя защитить — прогноз магнитных бурь

Чего ждать и как себя защитить — прогноз магнитных бурь

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Дата публикации 8 июня 2025 11:35
Магнитные бури 8 июня 2025 года — прогноз на сегодня
Женщина страдает из-за головной боли. Фото: Freepik

В воскресенье, 8 июня, будут наблюдаться умеренные магнитные бури. В этот день существенного влияния не ожидается, хотя астросиноптики предупреждают, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Поэтому все же стоит быть внимательными и позаботиться о своем самочувствии.

Об этом стало известно из информации, которая опубликована на ресурсе Meteoprog.

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Магнитные бури 8 июня 2025 года

Как отмечается в прогнозе, солнечная активность в течение последних суток была на умеренном уровне. На Землю такие вспышки практически не имеют существенного влияния.

В этот день ощутимых магнитных бурь не ожидается, однако не стоит терять бдительность, поскольку магнитосфера Земли может быть в возбужденном состоянии.

Геомагнитное поле в воскресенье будет колебаться от спокойного до активного уровня. Ожидается умеренная солнечная активность. Будут наблюдаться вспышки класса М.

Магнитные бури 21 января
Девушка держится за голову из-за головной боли. Фото: Pexels

Солнечная активность на 8 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 36

Как питаться во избежание влияния магнитных бурь

Специалисты напоминают, что даже слабые геомагнитные колебания могут влиять на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В такие дни рекомендуется корректировать образ жизни, в частности — питание.

В дни повышенной солнечной активности желательно избегать тяжелой, жирной и соленой пищи. Важно уменьшить потребление кофе, алкоголя, жареных и острых блюд — они могут усиливать нагрузку на сосуды и сердце.

Рацион лучше наполнить продуктами, богатыми магнием и калием: это зелень, бананы, курага, запеченный картофель, гречка, тыквенные семечки, свекла. Также полезно употреблять больше воды, компотов, морсов и зеленого чая — это способствует поддержанию нормального давления и выведению избытка натрия.

Хорошо влияют на нервную систему и общий тонус легкие супы, салаты, овощи на пару, рыба, печеные яблоки и натуральные йогурты

Напомним, ранее мы сообщали, какой месяц будет максимально жарким летом 2025 года.

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Солнце самочувствие здоровье магнитные бури метеозависимость
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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