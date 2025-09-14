Погода в Украине на 15 сентября: теплый и сухой понедельник

Погода в сентябре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 15 сентября, большую часть территории Украины ожидает теплая и солнечная погода без существенных осадков. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь в западных областях, в частности на Закарпатье, в Карпатах и местами на Волыни и Ровенщине.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 14 сентября.

Прогноз погоды по регионам

Центральные области преимущественно будут наслаждаться сухой и теплой погодой: температура днем будет колебаться от +20 до +25 °C. Северные регионы также обойдется без осадков, в Киевской области ожидается до +24 °C. На Востоке страны будет царить ясная погода, а дневные температуры будут достигать +25 °C.

На Западе Украины возможны локальные дожди и грозы, преимущественно ночью и утром, особенно в Карпатах и на Закарпатье. Дневная температура в западных областях будет колебаться в пределах +16...+21 °C, а ночная — около +8...+13 °C. Синоптики советуют жителям региона учесть вероятность осадков при планировании поездок.

Южные области будут оставаться солнечными и теплыми: дневная температура поднимется до +27 °C. В Крыму также прогнозируется солнечная погода и теплый морской бриз. Восход солнца в Киеве состоится в 06:33, заход солнца — в 19:11, продолжительность светового дня составит 12 часов 37 минут.

В северных областях будет держаться сухая погода с переменной облачностью. Температура ночью будет +9…+14 °C, днем ​​поднимется до +19…+24 °C. Ветер слабый и умеренный, переменных направлений.

На востоке страны прогнозируется ясная или малооблачная без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +10…+14 °C, дневная будет достигать +20…+25 °C. Ветер юго-западный, умеренный, 3-7 м/с.

