Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Испортят ли дожди начало недели — ответ синоптиков

Испортят ли дожди начало недели — ответ синоптиков

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 23:09
Погода в Украине на 15 сентября: теплый и сухой понедельник
Погода в сентябре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 15 сентября, большую часть территории Украины ожидает теплая и солнечная погода без существенных осадков. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь в западных областях, в частности на Закарпатье, в Карпатах и местами на Волыни и Ровенщине.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды по регионам

Центральные области преимущественно будут наслаждаться сухой и теплой погодой: температура днем будет колебаться от +20 до +25 °C. Северные регионы также обойдется без осадков, в Киевской области ожидается до +24 °C. На Востоке страны будет царить ясная погода, а дневные температуры будут достигать +25 °C.

На Западе Украины возможны локальные дожди и грозы, преимущественно ночью и утром, особенно в Карпатах и на Закарпатье. Дневная температура в западных областях будет колебаться в пределах +16...+21 °C, а ночная — около +8...+13 °C. Синоптики советуют жителям региона учесть вероятность осадков при планировании поездок.

Южные области будут оставаться солнечными и теплыми: дневная температура поднимется до +27 °C. В Крыму также прогнозируется солнечная погода и теплый морской бриз. Восход солнца в Киеве состоится в 06:33, заход солнца — в 19:11, продолжительность светового дня составит 12 часов 37 минут.

В северных областях будет держаться сухая погода с переменной облачностью. Температура ночью будет +9…+14 °C, днем ​​поднимется до +19…+24 °C. Ветер слабый и умеренный, переменных направлений.

На востоке страны прогнозируется ясная или малооблачная без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +10…+14 °C, дневная будет достигать +20…+25 °C. Ветер юго-западный, умеренный, 3-7 м/с.

Напомним, что климатические изменения все больше влияют на южные регионы Украины, и Одесса не является исключением: среднегодовая температура в городе выросла.

Ранее мы также информировали, что сентябрь во Львове начнется тепло и солнечно, создавая ощущение затяжного лета.

погода сентябрь синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации