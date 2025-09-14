Погода в Україні на 15 вересня: теплий і сухий понеділок

Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 15 вересня, більшу частину території України очікує тепла та сонячна погода без істотних опадів. Невеликі короткочасні дощі можливі лише в західних областях, зокрема на Закарпатті, в Карпатах та місцями на Волині й Рівненщині.

Прогноз погоди по регіонах

Центральні області переважно насолоджуватимуться сухою та теплою погодою: температура вдень коливатиметься від +20 до +25°C. Північні регіони також обійдеться без опадів, у Київській області очікується до +24°C. На Сході країни пануватиме ясна погода, а денні температури сягатимуть +25°C.

На Заході України можливі локальні дощі та грози, переважно вночі й вранці, особливо у Карпатах і на Закарпатті. Денна температура в західних областях коливатиметься в межах +16…+21°C, а нічна – близько +8…+13°C. Синоптики радять мешканцям регіону врахувати ймовірність опадів при плануванні поїздок.

Південні області залишатимуться сонячними та теплими: денна температура підніметься до +27°C. У Криму також прогнозується сонячна погода й теплий морський бриз. Схід сонця в Києві відбудеться о 06:33, захід сонця – о 19:11, тривалість світлового дня становитиме 12 годин 37 хвилин.

У північних областях утримається суха погода з перемінною хмарністю. Температура вночі становитиме +9…+14°C, удень підніметься до +19…+24°C. Вітер слабкий і помірний, змінних напрямків.

На сході країни прогнозується ясна або малохмарна погода без опадів. Нічна температура коливатиметься в межах +10…+14°C, денна сягатиме +20…+25°C. Вітер південно-західний, помірний, 3–7 м/с.

Нагадаємо, що кліматичні зміни дедалі більше впливають на південні регіони України, і Одеса не є винятком: середньорічна температура в місті зросла.

Раніше ми також інформували, що вересень у Львові розпочнеться тепло та сонячно, створюючи відчуття затяжного літа.